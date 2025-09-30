Ученые рассказали, чем опасна кетодиета

Кетодиета может вызвать повреждения печени и сердца, сообщили ученые Университета Юты. По мнению специалистов, способ питания, при котором человек лишает себя углеводов, если и подходит, то только в качестве краткосрочной меры, чтобы сбросить вес. Однако не стоит прибегать к такой диете систематически.

Как рассказали специалисты, кето-диета была разработана для лечения неврологических заболеваний, болезни Ацгеймера, Паркинсона, рассеянного склероза и эпилепсии. Изначально ее никто не применял для снижения веса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.