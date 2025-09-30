Сотрудники московских офисов стали чаще сталкиваться синдромом "сухого глаза". По словам врачей, все начинается с небольшого дискомфорта, которое нередко переходит в воспаление.

Они отметили, что причиной возникновения синдрома являются долгое время нахождения за компьютером, сухой воздух, стресс и недостаток кислорода. Это чревато конъюнктивитом, повреждением роговицы и даже снижением зрения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.