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30 сентября, 20:00

Общество

Жителям столицы рассказали о вкладе нефтяников в битве за Москву

Жителям столицы рассказали о вкладе нефтяников в битве за Москву

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30 сентября 1941 года началась битва за Москву. Несколько месяцев Красная Армия держала оборону столицы, а после перешла к контрнаступлению – эти события переломили ход Великой Отечественной войны. В Музее Победы прошла лекция о подвиге столичных нефтяников в битве за Москву.

Советским войскам понадобилось более 294 тысяч тонн топлива. И ими армию обеспечивали сотрудники Московского нефтеперерабатывающего завода. Топливо, которое выпускал завод было лучше адаптировано к российским холодам, чем нефтепродукты противника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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