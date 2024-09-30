Жителям столицы рассказали о вкладе нефтяников в битве за Москву

30 сентября 1941 года началась битва за Москву. Несколько месяцев Красная Армия держала оборону столицы, а после перешла к контрнаступлению – эти события переломили ход Великой Отечественной войны. В Музее Победы прошла лекция о подвиге столичных нефтяников в битве за Москву.

Советским войскам понадобилось более 294 тысяч тонн топлива. И ими армию обеспечивали сотрудники Московского нефтеперерабатывающего завода. Топливо, которое выпускал завод было лучше адаптировано к российским холодам, чем нефтепродукты противника.

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