30 сентября, 20:00Общество
Жителям столицы рассказали о вкладе нефтяников в битве за Москву
30 сентября 1941 года началась битва за Москву. Несколько месяцев Красная Армия держала оборону столицы, а после перешла к контрнаступлению – эти события переломили ход Великой Отечественной войны. В Музее Победы прошла лекция о подвиге столичных нефтяников в битве за Москву.
Советским войскам понадобилось более 294 тысяч тонн топлива. И ими армию обеспечивали сотрудники Московского нефтеперерабатывающего завода. Топливо, которое выпускал завод было лучше адаптировано к российским холодам, чем нефтепродукты противника.
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