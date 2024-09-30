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30 сентября, 12:45

Общество

Заммэра Москвы Ракова рассказала о проекте в сфере репродуктивного здоровья

Заммэра Москвы Ракова рассказала о проекте в сфере репродуктивного здоровья

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Порядка 60 тысяч москвичек захотели воспользоваться возможностью бесплатно пройти тест на фертильность в рамках программы в сфере репродуктивного здоровья, запущенной две недели назад, 20 тысяч уже прошли и получили результаты. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

В середине сентября в столице запустили программу, которая позволяет женщинам в возрасте от 18 до 40 лет грамотно подойти к вопросу планирования беременности с учетом индивидуальной ситуации со здоровьем. Также по словам Раковой, результаты первых обследований показали, что многим москвичкам нужно обратить внимание на здоровье и деторождение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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