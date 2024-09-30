Более 60% россиян пользуются сервисами с искусственным интеллектом

В России отмечен всплеск интереса к нейросетям. Недавнее исследование показало, что сейчас уже более 60% граждан пользуются сервисами с искусственным интеллектом.

ИИ способен оптимизировать рутинную работу. При правильной постановке задачи нейросеть подготовит отчет или креативное предложение, найдет ошибку в расчетах, создаст картинку и текст, напишет код программирования, сочинит новую песню или сказку.

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