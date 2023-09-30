Электросети Подмосковья готовят к зимнему сезону

В Московской области энергетики активно готовятся к зимнему сезону. Например, новая трансформаторная подстанция появилась в Красногорске. Еще 15 энергетики планируют отремонтировать, а также обновить около 3 километров кабельных линий. Всего работы сейчас идут в 29 городских округах.

По словам директора филиала компании "Россети Московский регион" Никиты Дементьева, выполняются работы по замене изношенного оборудования, опор линий электропередач и так далее. Эти мероприятия помогают исключить повреждение сетей в результате перегрузок.

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