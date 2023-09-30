Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 09:30

Общество

Электросети Подмосковья готовят к зимнему сезону

Электросети Подмосковья готовят к зимнему сезону

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Солдат-срочников, призванных в армию осенью, не будут отправлять в зону СВО

С наступлением осени выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией

"Время новых. Завод": молочный завод Братьев Чебурашкиных

"Время новых. Шоу": салат с уткой

"Доктор 24. Темы недели": слух

Сотрудники МЧС провели урок безопасности для московских школьников

В Москве продолжается набор на военную службу по контракту

Стало известно, что изменится в жизни россиян с 1 октября 2023 года

В Московской области энергетики активно готовятся к зимнему сезону. Например, новая трансформаторная подстанция появилась в Красногорске. Еще 15 энергетики планируют отремонтировать, а также обновить около 3 километров кабельных линий. Всего работы сейчас идут в 29 городских округах.

По словам директора филиала компании "Россети Московский регион" Никиты Дементьева, выполняются работы по замене изношенного оборудования, опор линий электропередач и так далее. Эти мероприятия помогают исключить повреждение сетей в результате перегрузок.

Подробнее – в сюжете.

Читайте также
обществовидеоНикита ПименовАнастасия БородинаАлена Суббота
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика