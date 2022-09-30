Новости часа: осенний призыв в 2022 году начнется с 1 ноября

Осенний призыв в 2022 году начнется на месяц позже обычного – с 1 ноября. Президент РФ подписал соответствующий указ.

Отслужившие срочники будут уволены и направлены к местам проживания, сообщили в Минобороны РФ.

Взрыв мины вблизи ЗАЭС повредил электрический кабель, заявило МАГАТЭ.