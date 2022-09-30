Осенний призыв в армию начнется на месяц позже в этом году

В этом году осенний призыв в армию начнется на месяц позже, чем обычно. Президент РФ подписал соответствующий указ.

В 2022 году запланировано отправить на службу 120 тысяч призывников. Это на 7,5 тысяч меньше, чем в прошлом сезоне.

Как подчеркнули в Генштабе, граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут, а все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и направлены домой. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.