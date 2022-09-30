В концерте на Красной площади приняли участие 180 тысяч человек

В большом концерте на Красной площади, посвященному присоединению новых территорий к РФ, приняли участие 180 тысяч человек.

Жителей Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, которые приняли решение воссоединиться с Россией, поприветствовал Владимир Путин.

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