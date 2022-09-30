В Москве завершился концерт, посвященный присоединению новых территорий к РФ

В столице завершился большой концерт в поддержку итогов референдумов. На Красную площадь пришли тысячи людей с российскими триколорами.

Владимир Путин обратился к собравшимся и поприветствовал жителей Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, которые приняли решение войти в состав России.

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