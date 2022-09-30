"Своя ноша не тянет": призывник рассказал о собственной экипировке

В московских временных пунктах мобилизации выдают обмундирование и сухие пайки – такое решение приняли в мэрии. Несколько комплектов одежды, обувь – все это есть в наборе. Кто-то решил подготовиться и собрал необходимые для службы вещи самостоятельно.

"Взял необходимую экипировку. Продукты, аптечку, берцы – все, что может пригодиться. Килограмм 50 точно весит. Своя ноша не тянет", – поделился один из призывников.

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