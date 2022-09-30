Москвичу с бронью отозвали повестку сразу после проверки данных в военкомате

Многодетному отцу из Москвы отозвали повестку в рамках частичной мобилизации. Это лишь один из тех, кто вернулся к семье после проверок.

Отсрочка также положена отцам-одиночкам, инвалидам и тем, за кем есть бронь по месту работы. Подробнее о работе военкоматов – в эфире телеканала Москва 24.