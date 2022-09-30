Новости часа: прокуратура Москвы открыла горячую линию по вопросам частичной мобилизации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Прокуратура Москвы открыла горячую линию по вопросам частичной мобилизации, сообщили в ведомстве.

Владимир Путин пообещал отстроить разрушенные города, жилье, школы и медицинскую инфраструктуру на новых территориях. Также президент России подписал указ об упрощенном гражданстве для иностранцев, которые поступили на военную службу в РФ.

Туроператоры готовы вернуть средства за путевки мобилизованным гражданам. Об этом сообщили представители отрасли.