В Донецке и Луганске, на Херсонщине и в Запорожье – праздник. Люди радуются произошедшему событию – договоры о вступлении в состав России подписаны. Они ждали этого восемь лет.

На городских площадях организовали концерты. Жители четырех новых регионов РФ поделились своими эмоциями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.