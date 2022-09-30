"Ради нашей безопасности": призывник рассказал, почему готов защищать Россию

Сотрудники московских префектур начали разносить по домам отзывы аннулированных после дополнительных проверок повесток в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщило Агентство городских новостей "Москва".

В военкоматах созданы специальные комиссии, которые сверяют данные. Во временных пунктах тем, кто уже получил направление на сборы, выдают обмундирование.

"Я думаю, что надо понимать, ради чего все это – ради нашего дома, безопасности. Ради того, чтобы здесь, в наших домах, было спокойно", – поделился один из мобилизованных.

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