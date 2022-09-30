Картофель фри стал снова исчезать из меню российских ресторанов. Только в начале осени блюдо начали возвращать, но новые сорта оказались неподходящими.

Клиенты "Вкусно – и точка" пожаловались на неправильную консистенцию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.