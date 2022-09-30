Москвичу с бронью отозвали повестку сразу после проверки данных в военкомате

В Москве военкоматы продолжают отзывать повестки, аннулированные после проверки. Ранее об отзыве сообщил Сергей Собянин.

Например, были случаи, когда призывали студентов очной формы, а также людей, негодных по возрасту или по состоянию здоровья. Отзывают также повестки, присланные тем, у кого есть бронь по работе.

Москвичу Леониду Парамонову, у которого есть бронь с места работы, пришла повестка в рамках частичной мобилизации. По его словам, она сразу была отозвана после его прихода в военкомат и проверки данных.

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