"Нужен – значит, нужен": призывник рассказал о своем отношении к повестке

Сотрудники московских префектур начали разносить по домам отзывы аннулированных после дополнительных проверок повесток в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщило Агентство городских новостей "Москва".

В военкоматах созданы специальные комиссии, которые сверяют данные. А во временных пунктах тем, кто уже получил направление на сборы, выдают обмундирование.

"Нужен – значит, нужен. Жена переживает. Я обещал, что вернусь, значит, все будет хорошо", – рассказал один из призывников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.