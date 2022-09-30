Портал "Объясняем. РФ" рассказал, есть ли ограничения на передвижение при мобилизации

На портале "Объясняем. РФ" сообщили, что ограничений на передвижение в условиях частичной мобилизации не предусмотрено. Какие в данный момент правила перемещения по стране и за ее пределы?

Также председатель военной коллегии адвокатов города Москвы прокомментировал ситуацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.