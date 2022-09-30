Китайская косметика продолжила набирать популярность в московских магазинах

Корейской косметике придется потесниться на полках потребителей по всему миру. У нее появился серьезный конкурент – китайские бьюти-средства.

Как надпись made in China стала признаком гордости и качества вместо обидного ярлыка? Какие продукты в условиях санкций можно найти на полках московских магазинов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.