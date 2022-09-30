"Боевое братство": мобилизованные граждане будут отстаивать интересы своей Родины

Заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Евгений Петеримов заявил, что мобилизованные россияне будут отстаивать интересы РФ. Он подчеркнул, что территорию надо оборонять, чтобы навести порядок.

"Нужно оборонять, чтобы не было взрывов, террористических актов – всего, на что способны противники", – поделился Евгений Петеримов.

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