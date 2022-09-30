Россиянам объяснили, есть ли ограничения на передвижение при мобилизации

На портале "Объясняем. РФ" сообщили, что ограничений на передвижение в условиях частичной мобилизации не предусмотрено.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.