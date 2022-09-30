Новости часа: москвичи начали получать уведомления об отзывах повесток после проверки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичи начали получать уведомления об отзывах повесток после проверки, сообщили префектуры столицы.

Первые мобилизованные из России прибыли в зону специальной операции. Об этом рассказали власти ДНР.

Мобилизованным начнут начислять деньги вскоре после прибытия в часть. Эту информацию опубликовали на портале "Объясняем.рф".