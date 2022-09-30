Москвич рассказал об отзыве повестки сразу после проверки данных в военкомате

В Москве военкоматы продолжают отзывать повестки, аннулированные после проверки. Ранее об отзыве сообщил Сергей Собянин.

Например, были случаи, когда призывали студентов очной формы, а также людей, негодных по возрасту или по состоянию здоровья.

Как рассказал один из призванных, сначала ему принесли повестку, за которую он расписался. После этого он пришел в военкомат, где быстро разобрались с его ситуацией и отпустили. Он не проходил по состоянию здоровья.

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