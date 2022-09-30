Эксперты рассказали, могут ли мужчины призывного возраста путешествовать по РФ и за рубеж. На портале "Объясняем. РФ" сообщили, что ограничений на передвижение в условиях частичной мобилизации не предусмотрено.

Какие в данный момент правила перемещения по стране и за ее пределы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.