"Настроен на победу": призывник рассказал, ради чего пришел в военкомат

В московских временных пунктах мобилизации теперь выдают обмундирование и сухие пайки. Такое решение приняли в мэрии. Несколько комплектов одежды, обувь – все это есть в наборе. Но призывники могут взять и свои вещи.

"Я доброволец. Настрой боевой, настроен на победу. У меня такая жена, про которую говорят: "Когда весь мир будет против тебя, я буду за тебя. Я буду стоять на баррикадах, а ты будешь подавать патроны", – поделился один из призывников.

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