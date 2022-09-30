Новости часа: контрактники не смогут уволиться в ходе мобилизации при истечении контракта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Контрактники не смогут уволиться в ходе частичной мобилизации даже при истечении контракта. Об этом сообщили на портале "Объясняем.рф".

Объем продаж у туроператоров в России сократился на 30–50% после объявления частичной мобилизации. Об этом рассказали в Российском союзе туриндустрии.

Федеральная антимонопольная служба усилит контроль за ценами на армейскую экипировку. Об этом сообщило ведомство.