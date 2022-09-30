Москвичей предупредили о дожде с грозой

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности 30 сентября. В городе пообещали дождь с грозой. Предупреждение действует в течение всего дня.

Что будет с температурой? И понадобится ли зонт в выходные? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.