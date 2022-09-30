Синоптики сообщили о дожде во второй половине дня 30 сентября в столице

Синоптики сообщили о дожде во второй половине дня в столице. С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка в данный момент в разных частях города.

Например, на Савеловской эстакаде уже пасмурно, хотя утром было солнечно. Другая картина наблюдается на шоссе Энтузиастов. Там пока еще солнечно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.