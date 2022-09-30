"Буду защищать Родину": призывник рассказал, для чего прибыл в военкомат

В московских временных пунктах мобилизации теперь выдают обмундирование и сухие пайки. Такое решение приняли в мэрии. Несколько комплектов одежды, обувь – все это есть в наборе. Но призывники могут взять и свои вещи.

"Я иду защищать и буду защищать Родину. У меня еще отец с детства приучал, если не пошел в армию, как говорится, значит не мужик. Соответственно, косить, куда-то убегать не хочу", – поделился один из призывников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.