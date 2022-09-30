Сервис МЭШ выбрали в качестве базовой системы для цифровизации школьного образования

Сервис "Московская электронная школа" выбран в качестве базовой системы для цифровизации школьного образования на федеральном уровне. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова. О развитии государственной информационной системы "Моя школа" в субъектах России говорили на межведомственном совещании.

В данный момент к МЭШ подключены все городские школы – это 56 тысяч учителей, миллион учеников и более миллиона родителей. Как отметила Ракова, было бы очень интересно развивать эту систему вместе с федеральными органами и другими регионами. Ведь огромным коллективом заинтересованных людей проще найти свежие идеи, а многолетние практические наработки ускорят и облегчат создание нового сервиса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.