Юрист оценил, есть ли перспективы у Шаляпина получить наследство после смерти супруги

Певец Прохор Шаляпин удивил всех новостью о смерти своей 42-летней супруги-миллионерши Татьяны Клаудии Дэвис.

В своем Instagram артист написал, что не хочет в это верить. Впрочем, многие пользователи пишут, что не верят самому Прохору. Свадьбы певца и миллионерши из Канады наделала много шума. Сообщалось, что на торжество потратили 15 миллионов рублей. И буквально через несколько дней женщина заболела. Теперь все гадают, сможет ли Шаляпин претендовать на наследство своей состоятельной жены. Эту тему обсудим в прямом эфире с юристом Александром Добровинским.

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