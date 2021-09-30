Московский полумарафон переносится на следующий год. Он должен был состояться 24-го октября, но из-за осложнения ситуации с ковидом организаторы приняли решение этой осенью его не проводить.

В Подмосковье усилили контроль за антиковидными мерами. Вслед за Москвой, в общественном транспорте области начали чаще проверять маски. Все из-за роста числа заболевших. Штрафуют всех, у кого маска не закрывает лицо. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.