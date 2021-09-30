Сразу несколько серьезных изменений ждет россиян с 1 октября.

Так, в частных клиниках можно будет сделать бесплатные прививки. Речь о тех, которые включены в национальный календарь. Раньше их делали только в государственных поликлиниках.

Еще изменится порядок выплат детских пособий. Теперь деньги будут перечислять на карту "Мир". А если ее нет, то сумму отправят на сберкнижку или выдадут наличными.

И в октябре истекают отсрочки на прохождение ТО. Техосмотр в обязательном порядке нужно пройти тем, у кого срок диагностической карты истек в феврале, марте и апреле.

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