Певец Прохор Шаляпин удивил всех новостью о смерти своей 42-летней супруги – миллионерши Татьяны-Клаудии Дэвис.

В своем Instagram артист написал, что не хочет в это верить. Впрочем, многие пользователи пишут, что не верят самому Прохору.

Свадьба певца и миллионерши из Канады наделала много шума. Сообщалось, что на торжество потратили 15 миллионов рублей. И буквально через несколько дней женщина заболела. Последние дни жизни провела в больнице. Прохор же вернулся в Москву, объяснив это тем, что жена в красной зоне и туда все равно никого не пускают. Сейчас интрига в том, сможет ли Шаляпин претендовать на наследство своей состоятельной жены, владелицы сети адвокатских контор, но есть информация о том, что новоиспеченные супруги заключили брачный договор.

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