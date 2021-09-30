Комиссия при Роскомнадзоре предложила приравнять чайлдфри и феминизм к экстремизму

Радикальный феминизм и чайлдфри теперь могут расценить как экстремизм. Признать эти движения вне закона предложил эксперт Роскомнадзора Андрей Цыганов.

Он считает, что это позволит развязать ведомству руки и защитить детей от разрушительного влияния интернета и соцсетей.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что у современной молодежи полностью размыты нравственные ориентиры и традиционные ценности.

Эту тему обсудили с автором инициативы – главой комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре Андреем Цыгановым – и певицей и председателем движения чайлдфри Викторией Башкировой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.