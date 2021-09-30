Минсельхоз Рязанской области опроверг слухи о дефиците "Доширака" из-за остановки завода

Минсельхоз Рязанской области опроверг слухи о дефиците "Доширака" из-за остановки производства. Там заявили, что фирменная рязанская фабрика работу не прекращала и продолжает отгрузку товаров.

Между тем, в регионах жалуются, что лапша пропадает с полок магазинов. В Красноярске и Волгограде новых поставок нет вообще. В Сети уже появились фото и видео, как покупатели выносят лапшу коробками, и полки стремительно пустеют.

Некоторые СМИ написали, что рязанский завод якобы приостановил работу. Теперь за недостоверную информацию их тоже ждет проверка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.