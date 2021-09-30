Телезрителям рассказали о главных новостях по COVID-19

В Москве за сутки выявили 3 998 новых случаев COVID-19. Это максимум с 22 июля, по данным Оперативного штаба.

Всем заболевшим ОРВИ в столице будут проводить экспресс-тесты на коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Регионам придется реагировать на рост заболеваемости, на федеральном уровне решений пока нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что правительство выделило более 5 миллиардов рублей на бесплатные лекарства для заболевших коронавирусом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.