В России истекает срок временного запрета на депортацию мигрантов

Всего полдня остается у мигрантов, чтобы легально остаться в России. Срок временного запрета на депортацию, который ввели из-за пандемии коронавируса, истекает.

Тем, кто не успеет оформить документы, придется покинуть страну.

В последние дни в миграционном центре был ажиотаж. Подробнее о том, что там происходит в настоящее время, – в эфире телеканала Москва 24.