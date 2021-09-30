В Москве зафиксировали максимум заболевших COVID-19 за сутки с июля. Ситуация накаляется в 56 регионах, заявили в оперштабе.

Всем заболевшим ОРВИ в столице будут проводить экспресс-тесты на коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что люди старше 65 лет интенсивнее всего заражаются ковидом. По данным, 97% случаев заражения в РФ приходятся на штамм "Дельта".