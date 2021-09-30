В России каждый день увеличивается число зараженных COVID-19

Число зараженных коронавирусом в Москве и регионах растет каждый день. По всей стране заболевших за сутки уже почти 24 тысячи.

Растет и смертность. За сутки от ковида умерли 867 человек. О том, ждать ли локдауна, – в эфире телеканала Москва 24.