Премьер-министр Михаил Мишустин назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной. Он отметил, что количество госпитализированных выросло на 25%.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России подтвердили 23 888 новых случаев коронавируса. При этом в 2 020 (8,5%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений, передает Оперштаб.