Регионы РФ начали ужесточать ограничения из-за COVID-19

В регионах Росси вводят ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. В Ульяновской области детским компаниям нельзя будет самостоятельно проводить время в торговых центрах – только с родителями за покупками. Позже в области планируют ввести систему QR-кодов. При этом в ряде регионов она заработает раньше.

В Удмуртии, помимо этого, работники госструктур отправляются на удаленку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.