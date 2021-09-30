В Москве усилили контроль за масочным режимом

Рост заболеваемости коронавирусом привел к усилению проверок в Москве. Инспекторы приходят в торговые центры и проверяют соблюдение масочного режима.

Под угрозой закрытия одним из последних оказался "Авиапарк". Также специалисты контролируют ситуацию в транспорте. Они следят, чтобы пассажиры носили средства защиты правильно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.