В регионах РФ лапша быстрого приготовления начала исчезать с полок магазинов

Лапша быстрого приготовления начала исчезать с полок региональных магазинов. Пока о проблемах с "Дошираком" сообщили в Красноярске и Волгограде.

Новых поставок нет, а старые разлетаются быстро. Особенно после новостей о возможном дефиците. Покупатели выносят лапшу коробками. Полки стремительно пустеют, судя по фото и видео в социальных сетях.

Ретейлеры говорят, что теперь будут выставлять товар на продажу ограниченными партиями, пока не разрешатся проблемы на заводе в Рязани. Информационные агентства сообщают, что он приостановил производство.

Судя по обсуждениям в Twitter, лапшичный дефицит наблюдается и в некоторых магазинах Москвы. Пользователи советуют друг другу закупаться в интернете. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.