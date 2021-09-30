Воспоминания школьников о войне и жизни в немецкой оккупации появятся в Главархиве. К 80-летию с начала битвы за Москву столичные ученики записали ролики, где читают письма своих сверстников времен войны и делятся своими мыслями по поводу прочитанного.

В виртуальном музее "Москва – с заботой об истории" доступны уже таких 46 видеозаписей. Об этом рассказала заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

По ее словам, увидеть оборону Москвы глазами детей – это особый опыт, который подчеркивает трагичность событий Великой Отечественной войны.

30 сентября 1941 года началась битва за Москву. Она продолжалась до 20 апреля 1942 года и стала первым стратегическим поражением нацистов во Второй мировой войне. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.