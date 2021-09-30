Мигрантов в Москве предупредили о необходимости легализоваться до 1 октября

У мигрантов остался один день, чтобы легализоваться. А тех, кто не успеет, с 1 октября будут депортировать, напомнили в МВД.

Временный запрет на высылку иностранцев из страны действует с 15 июня и заканчивается 30 октября.

Ранее миграционный центр в Сахарове изменил режим работы. Он открывается в 7:30 утра. И там появились дополнительные окна, чтобы как можно больше людей успели подать документы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.