Наследник дома Романовых женился на итальянке. Торжественная церемония прошла в Москве, а повенчалась пара в Петербурге.

Князь Георгий Михайлович является сыном и наследником главы Российского Императорского дома княгини Марии Владимировны. Он родился в Мадриде в 1981 году. Успел поработать в парламенте Европейского Союза, Европейском агентстве по атомной энергии и открыть благотворительные фонды.

Сейчас наследник царского рода возглавляет совет директоров в организации, которая занимается раздачей еды нуждающимся. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.