30 августа, 09:30Общество
Температура достигнет 28 градусов в Москве 30 августа
Температура достигнет 28 градусов в Москве 30 августа. Это связано с антициклоном, который принес сухую солнечную погоду и высокие температурные значения.
Осадки не ожидаются, потому что влажность понизилась и составляет всего 35%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
