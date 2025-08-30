Температура достигнет 28 градусов в Москве 30 августа. Это связано с антициклоном, который принес сухую солнечную погоду и высокие температурные значения.

Осадки не ожидаются, потому что влажность понизилась и составляет всего 35%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.