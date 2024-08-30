Семейный фестиваль "Безопасная цифра" проходит 31 августа в Гостином Дворе

В рамках форума "Территория будущего. Москва 2030" 31 августа в Гостином Дворе проходит семейный фестиваль "Безопасная цифра". Там обсуждали, как защитить детей в интернете от кибербуллинга и опасных трендов.

Для гостей приготовили викторины, технологичные перформансы, а одним из самых ярких событий стала премьера спектакля "Киберсуд". В нем приняли участие и сами зрители.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.